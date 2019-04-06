ADRANO: EROINA IN MACCHINA, DUE ARRESTI
La Polizia di Stato ha arrestato Nicolò D'Agate (cl.1972), pregiudicato e Nicolò Salamone (cl.1977), pregiudicato, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina.
Personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Adrano, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in provincia, lungo la circonvallazione di Biancavilla, procedeva al controllo di un’autovettura sulla quale viaggiavano Nicolò D'Agate e Nicolò Salamone.
Ad esito di perquisizione eseguita all’interno del mezzo, abilmente occultata sotto il tappetino lato passeggero, è stata rinvenuta e sequestrata una confezione in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di g.500 circa.
Espletate le formalità di rito i due sono stati associati presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.