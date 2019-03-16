La Polizia di Stato ha arrestato: PERDICARO Calogero (cl. 1975), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina.Nel corso di un mirato servizio, personale della Squadra Mob...

La Polizia di Stato ha arrestato: PERDICARO Calogero (cl. 1975), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina.

ADRANO: EROINA NEL GIUBBOTTO E IN CASA, ARRESTATO

Nel corso di un mirato servizio, personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Adrano ha proceduto al controllo su strada di un’autovettura con a bordo PERDICARO, il quale mostrava evidenti segni di nervosismo. Sospettando che l’uomo potesse nascondere qualcosa, è stato sottoposto a perquisizione personale che consentiva di rinvenire e sequestrare, occultata nella tasca del giubbotto, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di gr. 13 circa.

Nel prosieguo dell’attività di p.g., è stata eseguita perquisizione nell’abitazione del predetto dove, occultati tra vari suppellettili, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori n.4 involucri, analogamente confezionati, contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di gr. 13 circa, nonché una bilancia di precisione.

Espletate le formalità di rito, il predetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’A.G.