ADRANO. EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato nella flagranza il 37enne Giovanni D’APARO del posto, già gravato da precedenti di polizia per droga, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Nel corso dei controlli ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative, i militari hanno accertato che l’uomo si era arbitrariamente allontanato da casa.

La pattuglia, avviate immediatamente le ricerche, lo ha riconosciuto e bloccato mentre questi a piedi percorreva quella via Della Regione.

L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’A.G., è stato ricollocato agli arresti domiciliari.