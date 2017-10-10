95047

ADRANO: EVADE DAI DOMICILIARI E VIENE RIMESSO AI DOMICILIARI

I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato Sebastiano Mario DI STEFANO, 28enne, del posto, per evasione.L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato sorpreso...

10 ottobre 2017 15:42
I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato Sebastiano Mario DI STEFANO, 28enne, del posto, per evasione.
L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato sorpreso da una pattuglia mentre si trovava in strada, senza alcuna giustificazione, in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era soggetto.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricollocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

