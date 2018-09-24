ADRANO: EVADE DAI DOMICILIARI MA VIENE SORPRESO DALLA POLIZIA: ARRESTATO

Personale del commissariato di Adrano ha arrestato in flagranza di reato Mario Lucifora, di 30 anni, responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Difatti Lucifora, pluripregiudicato p...

Personale del commissariato di Adrano ha arrestato in flagranza di reato Mario Lucifora, di 30 anni, responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Difatti Lucifora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, sebbene dovesse trovarsi ristretto nella propria abitazione, è stato sorpreso da personale della Volante, sulla pubblica via.

Il prevenuto si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito ordinanza da parte del Tribunale di Catania.

Dell’avvenuto arresto è stato informato il Pm di turno della Procura della Repubblica di Catania che ha disposto il ripristino della misura cautelare, in attesa del rito direttissimo.