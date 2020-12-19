ADRANO: FA A PEZZI E VENDE COME FERRO VECCHIO LA MACCHINA SEQUESTRATA. LA POLIZIA LO DENUNCIA

Continua incessante l’attività del Commissariato di Adrano, volta a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.In tale ambito gli agenti hanno denunciato un uomo, G.R. di anni 56, p...

Continua incessante l’attività del Commissariato di Adrano, volta a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

In tale ambito gli agenti hanno denunciato un uomo, G.R. di anni 56, per il reato di danneggiamento e sottrazione di cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa.

L’uomo, infatti, era stato nominato custode della propria autovettura che lo stesso ufficio di Polizia, in altra circostanza, aveva sequestrato poiché mancante della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Inoltre è stato appurato che erano già scaduti i termini per il pagamento in misura ridotta e considerato che avverso il provvedimento di sequestro non era stato proposto alcun ricorso, l’autovettura era stata confiscata dalla Prefettura.

Gli operatori che hanno effettuato gli accertamenti sul rispetto degli obblighi connessi alla custodia, hanno verificato che il veicolo non era più presente nel luogo dichiarato dall’uomo nel momento in cui gli era stato affidato.

Il 56enne ha dichiarato che l’autovettura era stata tagliata a pezzi e venduta come se fosse ferro vecchio.

Per tale motivo gli è stato contestato il delitto di danneggiamento e sottrazione di cosa sottoposta a sequestro disposto dall’autorità amministrativa, per il quale il codice penale prevede la reclusione da tre mesi a due anni.

Si protrarranno ancora per tutto il periodo delle festività natalizie i controlli mirati al ripristino delle regole basilari, quali quelle sancite dal Codice della Strada, che costituiscono un valido baluardo per la difesa di un’ordinata convivenza civile.