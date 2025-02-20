ADRANO, FERMATO IN STRADA CON MARIJUANA: 21ENNE NEI GUAI

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane di Adrano di 21 anni fermato in strada, in compagnia di altri due coetanei, e trovato in possesso di 10 grammi di marijuana nascosti nelle tasche del giubb...

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane di Adrano di 21 anni fermato in strada, in compagnia di altri due coetanei, e trovato in possesso di 10 grammi di marijuana nascosti nelle tasche del giubbotto.

I tre amici stavano confabulando tra loro in una delle vie della periferia del centro cittadino, ma sono stati notati in considerazione dei loro precedenti di Polizia dagli agenti di una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, impegnati proprio in quel momento in una delle costanti attività di controllo del territorio. L’atteggiamento tenuto dai tre ragazzi è stato ritenuto particolarmente sospetto dai poliziotti che hanno deciso di fermarli per eseguire alcuni accertamenti.

A tutti è stato chiesto di svuotare le tasche e, a quel punto, il 21enne non ha potuto fare altro che riconoscere di essere in possesso di una modica quantità di marijuana, prontamente consegnata ai poliziotti, probabilmente nel tentativo di mettere fine al controllo nel più breve tempo possibile. Intuendo che il giovane potesse nascondere altra sostanza stupefacente, proprio in virtù del suo gesto particolarmente frettoloso, i poliziotti hanno ritenuto utile perquisirlo.

Le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate dal momento che è stata trovata addosso al giovane ulteriore marijuana, 28 infiorescenze, per un peso complessivo di 10 grammi.

Per tale motivo il 21enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e sino a condanna definitiva.