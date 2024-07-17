ADRANO. FERMATO PIÙ VOLTE ALLA GUIDA SENZA PATENTE FINISCE AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER 3 MESI

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno dato corso ad un ordine di esecuzione pena nei confronti di un adranita di 54 anni per espiare in regime di detenzione domiciliare la...

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno dato corso ad un ordine di esecuzione pena nei confronti di un adranita di 54 anni per espiare in regime di detenzione domiciliare la pena di 3 mesi e un’ammenda di euro 3.000, a seguito di sentenza divenuta definitiva, in quanto riconosciuto colpevole del reato reiterato di guida senza essere titolare di patente in quanto mai conseguita e più sorpreso a guidare senza averne titolo.

Il Tribunale di Sorveglianza della Corte di Appello di Catania, dovendo decidere in merito, a fronte di sentenza di condanna definitiva, sulla scorta delle attente informazioni fornite dagli organi di polizia, ha valutato inammissibile la richiesta di scontare la pena con affidamento ai Servizi Sociali ritenendo, invece, più idonea la detenzione domiciliare.

Il personale del Commissariato, pertanto, una volta ricevuto l’ordine di esecuzione, ha proceduto agli adempimenti di rito sottoponendo l’uomo al regime restrittivo presso la propria abitazione dove dovrà scontare la pena.