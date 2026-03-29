Adrano, fermato senza patente per la terza volta: denunciato e mezzo sequestrato

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nella serata di ieri ad Adrano, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno intensificato le attività di vigilanza e prevenzione finalizzate ad aumentare la sicurezza percepita dai cittadini e a contrastare comportamenti illeciti.

L’attività ha consentito di effettuare numerosi controlli lungo le principali arterie cittadine e nei punti ritenuti più sensibili del territorio. Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 26 persone e controllati 15 veicoli, con verifiche mirate anche alla prevenzione di reati predatori e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Nel corso dei controlli è stato deferito in stato di libertà un 18enne, residente a Santa Maria di Licodia, perché sorpreso alla guida di un motociclo senza aver mai ottenuto la prevista patente e, peraltro, nonostante fosse già stato sanzionato nei due anni precedenti per la medesima violazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, dunque, il mezzo condotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il neomaggiorenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nel complesso, sono state accertate diverse violazioni al Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un importo pari a 5.956 euro.