Adrano, fermavano le auto per chiedere offerte e rubavano pezzi d’auto: tre fogli di via

Provvedimenti notificati dagli agenti del Commissariato di Adrano

Hanno creato problemi all’ordine e alla sicurezza pubblica nel territorio del comune di Adrano. Per questa ragione, nei confronti di tre soggetti il Questore di Catania ha emesso tre fogli di via e un avviso orale. I provvedimenti sono stati notificati agli interessati dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

In particolare, i poliziotti avevano denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino di Acireale sorpreso mentre stava recidendo l’intero impianto di scarico di una macchina d’epoca. In quell’occasione, il giovane in trasferta ad Adrano era stato bloccato e, al termine degli accertamenti, era emerso che non avesse alcun legame con il territorio adranita. Pertanto, è stata proposta nei suoi confronti l’adozione del foglio di via obbligatorio e dell’avviso orale.

Entrambi i provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Catania, al termine dell’attività istruttoria sviluppata dagli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura. In questo modo, al giovane è fatto divieto di ritorno nel territorio di Adrano per un periodo di 2 anni e, contestualmente, è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che, in caso contrario, si potrà procedere nei suoi confronti con l’eventuale applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Gli altri due fogli di via, invece, sono stati emessi a carico di due soggetti residenti nel siracusano, entrambi pluripregiudicati. Uno di loro è già stato destinatario di diversi analoghi provvedimenti in altri comuni siciliani e realtà territoriali di altre regioni.

I due erano stati notati, in giro per Adrano, dai poliziotti della squadra volanti del Commissariato, durante un servizio di pattugliamento in alcune vie del centro. Nello specifico, stavano creando disagi alla circolazione stradale, fermando alcuni automobilisti in transito per proporre immagini religiose in cambio di offerte di denaro. Ad entrambi è stato, quindi, fatto divieto di tornare ad Adrano per due anni.

I fogli di via obbligatori e gli avvisi orali sono misure di prevenzione di tipo personale e rappresentano una prerogativa tipica dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualora i soggetti destinatari dovessero violare i provvedimenti potranno essere proposti per la più pesante tra le misure di prevenzione personali, la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con la quale vengono imposte ulteriori limitazioni alla libertà personale.