ADRANO, FIGLIO UBRIACO MINACCIA LA MADRE E TENTA DI ESTORCERLE DENARO: SALVATA DALLA POLIZIA

Avrebbe terrorizzato per diversi minuti l’anziana madre di 79 anni, chiedendole insistentemente del denaro. Al rifiuto della donna, l’uomo l’avrebbe minacciata con un coltello, avvertendola che, se no...

Avrebbe terrorizzato per diversi minuti l’anziana madre di 79 anni, chiedendole insistentemente del denaro. Al rifiuto della donna, l’uomo l’avrebbe minacciata con un coltello, avvertendola che, se non avesse consegnato subito i soldi richiesti, avrebbe dato fuoco alla sua abitazione.

A mettere fine all’incubo vissuto dalla donna sono stati gli agenti della Polizia di Stato allertati da un’altra figlia alla quale, nel frattempo, l’anziana si era rivolta telefonicamente per chiedere aiuto.

In pochi istanti, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno raggiunto la donna in casa, trovandola ancora visibilmente scossa per la sfuriata del figlio.

Dopo averla tranquillizzata, i poliziotti l’hanno ascoltata, raccogliendo elementi utili per ricostruire i fatti appena accaduti. Secondo quanto appreso, la donna, non appena avrebbe visto arrivare il figlio, per paura di essere aggredita, si sarebbe barricata all’interno del suo appartamento.

L’uomo, ubriaco, avrebbe cominciato ad urlarle contro, chiedendo soldi con insistenza, fino a quando avrebbe minacciato di dare fuoco all’intero edificio e di farle del male, brandendo un coltello.

Secondo quanto appurato, non si sarebbe trattato di un episodio isolato, ma, già in passato, l’uomo avrebbe più volte vessato la madre e altri familiari con continue richieste di soldi, riuscendo spesso ad ottenere del denaro. Negli ultimi mesi, le sue pretese sarebbero diventate sempre più frequenti e violente, soprattutto in seguito alla separazione con la moglie.

Dalle testimonianze acquisite, è emerso un contesto familiare complicato con l’uomo che, senza un’occupazione, sarebbe solito fare uso di alcool, acquistato, probabilmente, proprio con i soldi ottenuti, di volta in volta, dai suoi familiari.

Anche nell’ultima occasione, nonostante le minacce, l’anziana madre avrebbe assecondato la richiesta del figlio, consegnandogli la somma di 15 euro, fatta passare da sotto l’uscio dell’abitazione. Solo a quel punto, l’uomo sarebbe andato via, ritornando nella sua abitazione, adiacente a quella della madre. È lì che i poliziotti l’hanno rintracciato e, nonostante i ripetuti inviti ad aprire la porta, l’uomo si è negato, fino a quando i poliziotti sono riusciti ad accedere nell’appartamento, trovandolo visibilmente ubriaco. Nella stanza è stato trovato anche il coltello a serramanico che sarebbe stato utilizzato per minacciare l’anziana.

Il 43enne è stato condotto negli uffici di Polizia dove è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.