ADRANO: FURGONE PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA

Hanno rischiato grosso gli occupanti di un furgone che, nel pomeriggio di oggi, 04 Agosto 2021 ha preso fuoco, probabilmente per un corto circuito, mentre era in marcia nella zona di Piazza Armando Diaz di Adrano.

Le fiamme non hanno lasciato nulla del mezzo che è andato completamente distrutto.

Fortunatamente sia il guidatore che la persona che si trovava a bordo, sono riusciti a fermarsi e ad abbandonare in tempo l'abitacolo e a mettersi in salvo.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del mezzo e la messa in sicurezza ed i Carabinieri per i rilievi di rito.