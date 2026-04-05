Adrano, garage trasformato in deposito di droga: arrestato 37enne con 125 grammi di marijuana nascosti in una borsa frigo

Aveva trasformato il garage di casa in un deposito di droga. L’utilizzatore del locale, un 37enne di Adrano, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati in tutto il territorio provinciale in una serie di specifiche attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie ad un’intensa attività info-investigativa, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno individuato l’uomo, trovato in possesso della droga.

In particolare, il 37enne aveva nascosto nel suo garage 125 grammi di marijuana, conservati in una borsa frigo. Alla luce del ritrovamento della sostanza stupefacente, l’uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.

Pertanto, il pusher adranita è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti hanno informato dell’arresto e del contestuale sequestro della droga il PM di turno, il quale ha disposto di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. Il giudice, in udienza di convalida, ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana.