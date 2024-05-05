ADRANO. GIRA CON UNA MAZZA DA BASEBALL IN AUTO, 27ENNE DENUNCIATO

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 27enne che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di ogg...

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 27enne che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dalla Squadra Volanti del Commissariato, durante un servizio notturno di controllo del territorio, in via Catania, hanno eseguito alcune verifiche su un veicolo e il suo conducente.

Sceso dal mezzo, l’uomo ha riferito agli agenti di essere sprovvisto di documenti e di non avere la patente di guida in quanto mai conseguita. A quel punto i poliziotti gli hanno contestato la violazione del Codice della Strada per guida senza patente, sottoponendo il veicolo al previsto fermo amministrativo.

Considerate le circostanze, sono stati effettuati ulteriori accertamenti per avere conferma sull’identità della persona. Appurata la veridicità delle generalità dichiarate, è emerso come lo stesso risultasse gravato da precedenti di polizia tra i quali il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e reati in materia di stupefacenti.

Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno ritenuto opportuno procedere a perquisizione estesa anche al veicolo che ha consentito di rinvenire, ben occultata nell’alloggiamento della ruota di scorta, una mazza da baseball di legno, della quale non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito.

Al termine delle attività di rito, il 27enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.