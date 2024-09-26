ADRANO, GUIDA UBRIACO E CAUSA UN INCIDENTE: DENUNCIATO 28ENNE

Dopo aver trascorso una serata “brava” si è messo alla guida nonostante il palese stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici. Non solo, si è pure reso protagonista di un incidente s...

Dopo aver trascorso una serata “brava” si è messo alla guida nonostante il palese stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici. Non solo, si è pure reso protagonista di un incidente stradale, per fortuna senza particolari conseguenze.

A fermarlo e a identificarlo sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. Si tratta di un giovane adranita di 28 anni che, come previsto dalla legge e dai protocolli operativi, è stato sottoposto a test per verificare il suo tasso alcolemico.

Le analisi hanno confermato quanto già sembrava evidente, rivelando un abbondante consumo di alcool, con il tasso alcolemico di ben 1,87 g/L. Per questo motivo, il 28enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza ed è stato segnalato alla Prefettura di Catania per la possibile sospensione della patente.

Al momento dell’incidente, a bordo dell’auto insieme al 28enne era presente una donna che i poliziotti hanno visto scendere repentinamente dal lato passeggero, nel tentativo di defilarsi, allontanandosi dal veicolo. In una prima fase, il 28enne ha provato a negare la presenza della donna rischiando di rendere false di dichiarazione e di nascondere l’esistenza di un testimone coinvolto nell’incedente.