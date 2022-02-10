ADRANO, IN AUTO CON DELLA MARIJUANA, SEGNALATO ASSUNTORE
Continua l’attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nel territorio di Adrano, posta in essere dal commissariato di pubblica sicurezza, diretto dal vice questore Paolo Leone.Nel pomeri...
Continua l’attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nel territorio di Adrano, posta in essere dal commissariato di pubblica sicurezza, diretto dal vice questore Paolo Leone.
Nel pomeriggio di domenica scorsa, la Volante, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio nella vasta zona denominata “Vigne”, a nord della città, notava un’auto con il motore acceso e un uomo a bordo, parcheggiata in una strada rurale. Insospettiti, gli agenti di polizia procedevano al controllo dell’occupante e dell’autovettura stessa.
Sul sedile lato passeggero vi era un borsello al cui interno, a seguito di perquisizione, venivano rinvenute due dosi di marijuana, della quale l’uomo dichiarava di fare uso personale.
La sostanza stupefacente veniva sequestrata e l’occupante dell’autovettura, un giovane di 27 anni, segnalato al Prefetto, per le conseguenti sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida e del passaporto.
Lo stesso giovane, inoltre, verrà invitato a seguire un programma terapeutico predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.