ADRANO, IN AUTO CON L’EROINA NEL GIUBBOTTO. IN MANETTE UN UOMO E UNA DONNA

A cura di Redazione Redazione
23 gennaio 2019 14:20
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato ARDIZZONE Sebastiano cl.1972 e DESTRO Maria cl.1964 ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, personale del Commissariato di P.S. di Adrano ha controllato un’autovettura con a bordo un uomo e una donna.

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che, i due soggetti, da subito sono apparsi ai poliziotti insofferenti per questo controllo, tanto da indurre gli agenti a eseguire una perquisizione personale.

Dal controllo effettuato, è stato rinvenuto, occultato nel giubbotto indossato dalla donna, un involucro in cellophane contenente eroina per un peso complessivo lordo di circa 10,2 grammi.

Espletate le formalità di rito, ARDIZZONE Sebastiano e DESTRO Maria sono stati tradotti presso la propria abitazioni e sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di arresto, in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà in data odierna.

