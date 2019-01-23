Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato ARDIZZONE Sebastiano cl.1972 e DESTRO Maria cl.1964 ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza s...

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato ARDIZZONE Sebastiano cl.1972 e DESTRO Maria cl.1964 ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, personale del Commissariato di P.S. di Adrano ha controllato un’autovettura con a bordo un uomo e una donna.

ADRANO, IN AUTO CON L’EROINA NEL GIUBBOTTO. IN MANETTE UN UOMO E UNA DONNA

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che, i due soggetti, da subito sono apparsi ai poliziotti insofferenti per questo controllo, tanto da indurre gli agenti a eseguire una perquisizione personale.

Dal controllo effettuato, è stato rinvenuto, occultato nel giubbotto indossato dalla donna, un involucro in cellophane contenente eroina per un peso complessivo lordo di circa 10,2 grammi.

Espletate le formalità di rito, ARDIZZONE Sebastiano e DESTRO Maria sono stati tradotti presso la propria abitazioni e sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di arresto, in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà in data odierna.