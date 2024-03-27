ADRANO, IN GIRO SENZA PATENTE, ASSICURAZIONE E REVISIONE: MEZZO SEQUESTRATO E MULTE PER OLTRE 6MILA EURO

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto, tra l’altro, ad accertare eventuali violazioni della normativa inerente la...

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto, tra l’altro, ad accertare eventuali violazioni della normativa inerente la circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di un’autovettura in transito in un’area di interesse del comune, all’esito del quale sono state elevate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro nei confronti del conducente.

Nello specifico, la notte dello 19 marzo, gli operatori della Squadra Volante del Commissariato impegnati lungo la strada statale 284, importante arteria stradale che collega i paesi etnei da Paternò a Randazzo, hanno proceduto al controllo di un’autovettura il cui conducente contravvenendo a quanto previsto dalla normativa inerente il Codice della Strada, conduceva il veicolo privo di patente di guida poiché mai conseguita, privo di copertura assicurativa, privo della prescritta revisione nonché, non essendone in possesso, non esibiva agli agenti il documento di circolazione dell’auto.

All’esito del controllo, l’autovettura è stata sequestrata e affidata in giudiziale custodia ad una depositeria autorizzata mentre nei confronti del conducente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 6.345 euro.