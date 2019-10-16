ADRANO: IN MILLE PER I FUNERALI DEI 4 GIOVANI AUTISTA DELL'AUTO SORVEGLIATO DOPO LE MINACCE

Circa mille persone hanno partecipato con dolore e commozione, nella Chiesa Madre di Adrano, ai funerali dei quattro giovani, compresi due minorenni, morti il 13 ottobre scorso in un incidente stradal...

Circa mille persone hanno partecipato con dolore e commozione, nella Chiesa Madre di Adrano, ai funerali dei quattro giovani, compresi due minorenni, morti il 13 ottobre scorso in un incidente stradale autonomo a Belpasso con l’auto con cui stavano tornano a casa dopo un sabato sera passato in discoteca. Nel comune del Catanese oggi è stata giornata di lutto cittadino.

È stato padre Giuseppe Calambrogio a celebrare la funzione per Salvatore Moschitta, 20 anni, la sua fidanzata Erika Germanà Bozza, 15, Manuel Petronio, 17, Lucrezia Diolosà Farinato, 28. Quest’ultima era la convivente di Giuseppe Cusimano, il 40enne che era alla guida della Seat Leon sopravvissuto al violentissimo impatto della vettura con il guard rail e ricoverato nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’auto si è letteralmente 'spezzatà in due parti, con la porzione posteriore che è 'volatà nei vicini binari della Ferrovia circum etnea. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale delegando le indagini ai carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno compiuto anche i rilievi sull'incidente che potrebbe essere stato causato dall’alta velocità.

Ieri sera si era sparsa la voce ad Adrano di un possibile 'raid’punito di amici delle quattro vittime nei confronti del 40enne. La notizia non ha trovato riscontro, ma, per cautela, i carabinieri hanno disposto una sorveglianza 'discretà nel reparto in cui è ricoverato.