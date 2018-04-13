ADRANO: Incidente in via Casale dei Greci, un ferito grave

Incidente grave stasera intorno alle 22,30, in via Casale dei Greci ad Adrano.

Tre giovani a bordo di una Lancia Ypsilon sono andati a sbattere in maniera autonoma rimanendo feriti.

Immediato l'intervento del 118 che ha soccorso i tre giovani, portandone due al pronto soccorso di Biancavilla e uno, le cui condizioni sono più gravi, al Cannizzaro.

Sul posto anche la polizia del locale commissariato