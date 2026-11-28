Adrano, investe un pedone e non si ferma a soccorrerlo: denunciata una 77enne

La Polizia di Stato ha individuato l’automobilista grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza.

La Polizia di Stato ha individuato l’automobilista che, alcune settimane fa, aveva investito un pedone, in una via del centro di Adrano, e non si era fermata per prestare soccorso.

Per l’urto la vittima del sinistro era finita contro il muro di cinta di un’attività commerciale, per poi cadere a terra. La conducente, una 77enne, aveva rallentato, ma, poi, come riferito da alcuni testimoni, avrebbe ingranato la marcia e sarebbe ripartita, dileguandosi.

Ad intervenire sul posto i poliziotti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, che hanno compiuto tutti i necessari accertamenti, identificando la vittima e i testimoni che hanno fornito elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Successivamente, gli agenti della Polizia Scientifica del Commissariato hanno effettuato un sopralluogo per individuare i sistemi di videosorveglianza della zona che avrebbero potuto riprendere la scena dell’incidente.

Dopo una serie di verifiche, i poliziotti sono riusciti a recuperare l’intera targa e il modello del veicolo, risultato di proprietà di una donna di 77 anni.

Dopo essere stata rintracciata, l’anziana è stata sentita in Commissariato e ai poliziotti ha confermato di essere stata lei a guidare il giorno dell’incidente, di aver percorso la via in questione e di non essersi resa conto di quanto accaduto.

Al termine dei riscontri, la conducente è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di omessa assistenza a persona ferita, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.