🔴 ULTIM'ORA Incidente mortale sulla SS194 a Francofonte: un morto e un ferito, arriva l’elisoccorso

Scontro tra un mezzo pesante e un veicolo lungo la Ragusana. Strada statale chiusa al traffico in entrambe le direzioni, istituite deviazioni.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre 2026, lungo la strada statale 194 “Ragusana”, al km 20,450, nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa.Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo, si registrano purtroppo una persona deceduta e un ferito.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso.A causa dell’incidente, la strada statale è stata momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.Sono state istituite deviazioni per chi proviene da Ragusa, con uscita al bivio al km 23,000, mentre per chi proviene da Catania la deviazione è prevista presso la rotatoria di Lentini, al km 16,300.Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.Ancora da chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.