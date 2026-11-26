🔴 LUNGHE CODE SS121 TRAFFICO RALLENTATO SULLA SS121: LUNGHE CODE VERSO CATANIA

Pesanti disagi alla circolazione nei pressi dello svincolo di Piano Tavola. Sul posto i Carabinieri.

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito lungo la superstrada SS121, dove si registrano lunghissime code e forti rallentamenti in direzione Catania.



Secondo le ultime informazioni giunte alla nostra redazione, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola si segnala la presenza di un furgone fermo sulla carreggiata.



Al momento non è chiaro se il mezzo sia rimasto coinvolto in un incidente stradale o se si tratti di un guasto.



Sul posto sono presenti anche i Carabinieri.



La situazione è ulteriormente aggravata dall’orario di punta, con numerosi automobilisti diretti verso Catania per raggiungere scuole e luoghi di lavoro.



Come documentano le immagini, lunghe colonne di auto e mezzi pesanti occupano entrambe le corsie di marcia, con il traffico che procede a passo d’uomo.



Pesanti disagi e notevoli ritardi per gli automobilisti.



Si raccomanda prudenza a chi deve percorrere la SS121 in direzione Catania.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

