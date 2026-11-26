Catania, il cane Ares fiuta la droga: arrestati marito e moglie di Belpasso

Da un controllo stradale a Catania alla perquisizione dell’abitazione a Belpasso: sequestrati quasi 150 grammi di marijuana. I coniugi ai domiciliari.

La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 53 e 49 anni, marito e moglie, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da un controllo di routine effettuato dalla squadra cinofili della Questura di Catania nei pressi di via Vescovo Maurizio. Durante le verifiche, il cane antidroga “Ares” ha segnalato la presenza di marijuana all’interno del furgone utilizzato dal 53enne per la propria attività lavorativa.

I poliziotti hanno quindi esteso gli accertamenti all’abitazione dei coniugi, a Belpasso, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente.

Complessivamente, gli agenti hanno recuperato e sequestrato quasi 150 grammi di marijuana, la cui natura è stata confermata attraverso gli appositi accertamenti.

I coniugi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.