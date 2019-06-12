ADRANO: INVESTITA BAMBINA MENTRE ATTRAVERSAVA, TRASFERITA IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO
A cura di Redazione
12 giugno 2019 15:29
FLASH
Gravissimo incidente oggi intorno alle 13 ad Adrano in via Vittorio Emanuele, dove una moto, per cause in via d'accertamento ha investito una bambina di 11 anni mentre attraversava la strada insieme alla mamma.
Subito sono intervenuti i soccorsi, con l'ambulanza del 118 che ha trasportato la bimba al campo sportivo, in contrada Difesa Luna, dove nel frattempo era atterrato l'elisoccorso.
La piccola è stata trasferita e ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania.
Sul fatto indagano i Carabinieri
IN AGGIORNAMENTO
