Appartengono alla tribù dei “caminanti” i quattro nomadi posti in stato di fermo d’indiziato di delitto dagli agenti del commissariato di Adrano, lo scorso sabato: tutti devono rispondere di tentato d...

Appartengono alla tribù dei “caminanti” i quattro nomadi posti in stato di fermo d’indiziato di delitto dagli agenti del commissariato di Adrano, lo scorso sabato: tutti devono rispondere di tentato duplice omicidio, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco e danneggiamento.

Si chiamano Bartolo Restivo cl. 1964, Carmela Felice cl. 1968, Salvatore Restivo cl. 1996 e Salvatore Restivo cl. 1989, tutti legati da vincoli familiari.

ADRANO: LITE TRA TRIBÙ DEI “CAMINANTI” FINISCE NEL SANGUE, 4 ARRESTI PER TENTATO DUPLICE OMICIDIO 1/4 Successivo »

L’allarme per colpi d’arma da fuoco è giunto al la sala operativa del commissariato intorno alle 13. Prontamente, la Volante ha raggiunto il luogo segnalato, dove, in effetti, sono stati ritrovati tre bossoli di pistola, corrispondenti ad altrettanti fori di proiettile riscontrati all’interno dell’appartamento bersagliato dai nomadi. Le vittime di tanta violenza sono anche loro “caminanti” e, alla base della violenta aggressione – per la quale è stata utilizzata anche un’ascia, che è stata scagliata contro l’abitazione, una spranga di ferro, una stecca da biliardo e diverse pietre – sarebbe una lite scaturita tra due contendenti, familiari di aggrediti e aggressori, che ha provocato il raid dei parenti.

C’è da dire che i “caminanti” sono stanziali nella città di Adrano e, normalmente, vivono pacificamente, sparsi in diverse zone della cittadina. Ma sabato mattina, un’offesa imperdonabile, ossia la mancanza di rispetto nel linguaggio utilizzato dalle vittime nel corso del litigio con una donna, ha scatenato la spedizione punitiva. Ai responsabili, i poliziotti sono giunti dopo una breve indagine che ha permesso loro di raccogliere sufficienti e gravi indizi di colpevolezza, tali da adottare il provvedimento cautelare del fermo di indiziato di delitto, la cui convalida è stata richiesta alla Procura della Repubblica di Catania.