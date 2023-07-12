ADRANO, LITIGA CON IL TITOLARE DI UN LOCALE E PER “VENDETTA” DANNEGGIA UN’AUTO

Personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano ha denunciato un uomo di 24 anni per aver danneggiato un’autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubbl...

Personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano ha denunciato un uomo di 24 anni per aver danneggiato un’autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via.

A seguito delle indagini avviate immediatamente dopo aver ricevute la denuncia da parte della vittima, personale del Commissariato ha accertato, anche grazie all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, che l’uomo, nella notte tra l’1 e il 2 luglio scorsi, dopo aver litigato per futili motivi con uno dei responsabili di un noto wine bar ubicato nel centro di Adrano, si è vendicato per il presunto torto subito, danneggiando l’auto, una Fiat 600, del suo rivale, avventandosi con estrema violenza verso il veicolo e rompendone entrambi gli specchietti retrovisori nonché lo sportellino del serbatoio del carburante.

Gli agenti della sezione investigativa del Commissariato, esaminando le immagini di videosorveglianza e comparandole con foto d’archivio hanno identificato l’autore del danneggiamento che è stato deferito all’Autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato.

Per tale condotta l’uomo adesso rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.