ADRANO: MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI A CASA, INDAGA LA POLIZIA
ADRANO: TROVATI MORTI A CASA MARITO E MOGLIE, INDAGA LA POLIZIA
A cura di Redazione
06 agosto 2018 07:17
I corpi sono sono stati trovati dalla figlia della coppia che era andata a trovare i genitori.
Secondo i primi rilievi del medico legale non si tratterebbe di una morte violenta.
La polizia, che indaga, esclude l’omicidio e le cause violente ma le circostanze della morte non sono chiare. A fare luce sulla causa del decesso sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Catania.