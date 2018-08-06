ADRANO: MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI A CASA, INDAGA LA POLIZIA

ADRANO: TROVATI MORTI A CASA MARITO E MOGLIE, INDAGA LA POLIZIA

I corpi sono sono stati trovati dalla figlia della coppia che era andata a trovare i genitori.

Secondo i primi rilievi del medico legale non si tratterebbe di una morte violenta.

La polizia, che indaga, esclude l’omicidio e le cause violente ma le circostanze della morte non sono chiare. A fare luce sulla causa del decesso sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Catania.