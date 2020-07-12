ADRANO: MINACCIA DI MORTE LA MOGLIE CON UN COLTELLO

Agenti del Commissariato di Adrano hanno applicato il braccialetto anti-stalker, a un 29enne adranita, quale strumento di controllo a distanza del rispetto del divieto di avvicinamento all’abitazione...

Gli agenti del predetto Commissariato, nei giorni scorsi, avevano posto fine a una vicenda di maltrattamenti e atti persecutori che l’uomo ormai da diverso tempo poneva in essere nei confronti della propria moglie.

Separatosi da quest’ultima, infatti, iniziava nei suoi confronti una serie di atti persecutori, mosso dalla gelosia poiché preoccupato che lei potesse rifarsi una vita.

Iniziavano così i pedinamenti, gli appostamenti e i messaggi intimidatori, questi ultimi indirizzati sia nei confronti della vittima, sia nei confronti di un’amica di lei.

Il rapporto coniugale tra marito e moglie si era già incrinato da alcuni anni sempre per motivi dettati dalla gelosia di lui. L’uomo infatti impediva che la moglie potesse frequentare le proprie amiche, che potesse andare a mare, luogo di possibili incontri con altri uomini, e addirittura che potesse frequentare i propri parenti.

Nel corso di una tra le tante scenate di gelosia l’uomo addirittura minacciava di morte la moglie con l’uso di un coltello. Nel corso di un intervento effettuato all’inizio del mese scorso dagli operatori del Commissariato, questi si sono trovati dinanzi all’ennesima lite tra i coniugi, non sfociata poi in tragedia grazie all’intervento degli operatori stessi.

Grazie al coraggio della vittima che ha deciso di sporgere denuncia, gli investigatori hanno potuto raccogliere tutti gli elementi necessari per porre fine al dramma vissuto in questi anni. Sono state infatti raccolte sia importanti informazioni dai testimoni nonché le conversazioni intercorse tra i protagonisti che hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda.