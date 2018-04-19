ADRANO: Minaccia le zie con un coltello da cucina per avere soldi, arrestato

ADRANO: Minaccia le zie con un coltello

I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato un pregiudicato del posto, classe 1977, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e tentata estorsione.

Il giudice, concordando con le risultanze investigative fornite dall’Arma di Adrano, che hanno provato come l’uomo lo scorso 11 novembre, brandendo un coltello da cucina, ha minacciato le due zie paterne, costringendole a consegnargli la somma contante di 450 euro, ne ha disposto l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.