ADRANO, MINACCIA UN CREDITORE ARRIVATO A RISCUOTERE DOPO IL PIGNORAMENTO. DENUNCIATO

Personale del commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, a seguito di tempestiva e approfondita attività d’indagine, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 26 anni per il re...

Personale del commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, a seguito di tempestiva e approfondita attività d’indagine, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 26 anni per il reato di minacce gravi.

L’uomo avrebbe accumulato dei debiti nei confronti di una società che gli forniva i prodotti che il denunciato utilizzava per la sua professione, divenendo, così, destinatario di un provvedimento di pignoramento emesso dal Tribunale.

A seguito della denuncia sporta dal rappresentante legale della società creditrice, gli agenti del commissariato di Adrano hanno proceduto al deferimento in stato di libertà del 26enne, poiché all’atto del formale pignoramento dei beni, quest’ultimo ha reagito con frasi minatorie indirizzate al creditore, asserendo di essere il nipote di un noto pregiudicato locale e che avrebbe fatto in modo di fargli pagare le conseguenze dei suoi gesti.

Il minacciato, avendo temuto per la sua incolumità e per quella della sua famiglia, ha deciso di rivolgersi al commissariato di Adrano, denunciando l’accaduto e dimostrando così piena fiducia nello Stato e nella garanzia di legalità.