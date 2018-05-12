ADRANO: Moglie liberata dal marito violento, arrestato 41enne

I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato un 41enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.

Grazie alla denuncia della donna – 35enne – i militari hanno potuto ricostruire la via crucis patita dalla stessa per mano del coniuge che per anni l’aveva sottoposta a reiterati maltrattamenti fisici e verbali, molestata e minacciata, tanto da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.