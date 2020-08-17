ADRANO: NASCONDEVA IN AUTO UN COLTELLO A SERRAMANICO, DENUNCIATO 23ENNE
iLa Polizia di Stato di Adrano, ieri, ha deferito in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio un 23enne pregiudicato con precedenti specifici.
In particolare, durante un posto di controllo, eseguito per la prevenzione dei reati in genere, nei pressi della piazza centrale del centro storico di Adrano, il personale operante procedeva al controllo di un’autovettura con due giovani a bordo i quali, alla vista del personale in divisa, effettuavano strani movimenti all’interno dell’abitacolo, quindi, sottoposti a controllo di Polizia, all’interno di un marsupio del predetto 23enne veniva rinvenuto un coltello a serramanico che portava al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.