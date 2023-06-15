ADRANO. NASCONDEVA IN CASA QUASI 4 CHILI DI DROGA, ARRESTATO

Nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Adrano, la Polizia di Stato ha arrestato un adranita di 33 anni, per detenzione illecita, finalizzata allo spa...

Nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Adrano, la Polizia di Stato ha arrestato un adranita di 33 anni, per detenzione illecita, finalizzata allo spaccio, di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A seguito di un’attività info-investigativa, personale del Commissariato di Adrano effettuava accertamenti su un giovane 33enne, incensurato, di professione carrozziere.

Quindi, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti lo fermavano mentre viaggiava a bordo di un furgone Ford Transit di sua proprietà: la perquisizione del veicolo dava esito negativo.

A quel punto, gli agenti proseguivano le investigazioni presso l’abitazione del sospettato, dove effettuavano una perquisizione che, questa volta, dava esito positivo.

Infatti, all’interno di una stanza venivano rinvenute dodici “stecche” di marijuana, confezionate con della carta “stagnola”, due bilancini di precisione nonché materiale per il confezionamento di altre dosi.

Inoltre, all’interno di un ripostiglio del vano sottoscala, i poliziotti rinvenivano un borsone dentro il quale erano contenute 17 confezioni di marijuana avvolte nel cellophane, per un peso totale di 3,9 Kg.

L’uomo è stato, quindi, arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; la droga è stata sequestrata.