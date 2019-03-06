ADRANO, NON SI FERMA ALL’ALT E GETTA LA DROGA DAL FINESTRINO: ARRESTATO
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato Carmelo Ivan Cristiano Francardo classe 85 in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Intorno alle 18:25, personale del Commissariato di Adrano durante un posto di controllo eseguito nei pressi dello svincolo della statale 284, intimava l’alt di polizia al conducente di un’autovettura, il quale, però, non ottemperava all’ordine proseguendo a forte velocità la marcia in direzione “vigne” di Adrano.
La Volante, lanciatasi immediatamente all’inseguimento di detta autovettura, notava il conducente lanciare dal finestrino lato guida una palla di cellophane trasparente.
Uno degli operatori recuperava prontamente l’involucro, mentre l’altro poliziotto a bordo della Volante, proseguiva la sua corsa bloccando poco dopo l’auto in fuga.
L’involucro recuperato conteneva al suo interno 50 grammi di cocaina, che se immessa nel locale mercato avrebbe fruttato al malfattore circa cinquemila euro.
Pertanto, per i fatti su esposti, Carmelo Ivan Cristiano Francardo così come disposto dall’autorità giudiziaria veniva associato alla casa circondariale di Piazza Lanza.