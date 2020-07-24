ADRANO: NON SI FERMANO AL POSTO DI BLOCCO, DENUNCIATI DUE RAGAZZI

Agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato due ragazzi, di cui uno minorenne, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.I due giovani a bordo di un motociclo non solo...

Agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato due ragazzi, di cui uno minorenne, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I due giovani a bordo di un motociclo non solo non si sono fermati all’ALT intimato dai poliziotti, impegnati nell’attività di controllo del territorio, ma anzi hanno accelerato investendo gli agenti e dandosi alla fuga. Gli operatori di Polizia, nonostante i traumi fisici subiti, hanno iniziato un’attività di ricerca che li ha portati presso l’abitazione di uno dei due ragazzi, i quali poco dopo rincasavano, presentandosi però appiedati.

I poliziotti hanno allora ricercato e trovato in un luogo nascosto il motociclo che, dopo il controllo dei documenti, è risultato essere privo di copertura assicurativa. Il guidatore tra l’altro, essendo privo di patente di guida, è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio. Il motociclo è stato sequestrato penalmente e affidato alla depositeria convenzionata.

Gli operatori di polizia hanno riportato dei traumi giudicati guaribili in dieci giorni.