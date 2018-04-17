95047

ADRANO: OMICIDIO ALL'INTERNO DI UN PARCHEGGIO

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2018 09:47
Un uomo è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco all'interno di un parcheggio con annesso autolavaggio ad Adrano,

La vittima che era senza documenti, non è stata ancora identificata.

Restada chiarire la dinamica dell'accaduto: l'uomo indossa un cappuccio che gli copre il viso e fa ipotizzare agli investigatori che fosse un rapinatore, forse ucciso da complici o durante un conflitto a fuoco

Sul posto per le indagini la squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dal sostituto procuratore Martina Bonfiglio del dipartimento reati contro la persona coordinato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo

