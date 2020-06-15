ADRANO: PEDINATO DA GIORNI, ARRESTATO “CON LE MANI NEL SACCO”, STAVA CEDENDO MARIJUANA A UN MINORENNE

La Polizia di Stato nella serata di ieri ha arrestato CENTAMORE Emanuele, classe 2001, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.A cadere nelle maglie degli investigatori...

A cadere nelle maglie degli investigatori questa volta è stato il Centamore, colto in flagranza mentre esercitava la propria attività illecita nella centralissima Piazza Sant’Agostino, a pochi passi dalla rivendita ambulante di panini presente nella stessa piazza.

Nello specifico gli operatori di Polizia, dal punto di osservazione ove si erano opportunamente posizionati, vedevano sopraggiungere un acquirente, minorenne, al quale, dopo aver pattuito il prezzo, il Centamore stava per vendere la sostanza stupefacente. A questo punto gli uomini del Commissariato di P.S. di Adrano, che da giorni seguivano attentamente l’odierno arrestato, intervenivano bloccando la cessione dello stupefacente proprio nell’attimo in cui il Centamore stava per ricevere il denaro in contanti.

A seguito di perquisizione personale, venivano rinvenute e sequestrate altre sei dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, già confezionata all’interno di lamine di alluminio, nonché la somma di 200 euro in contanti suddivisi in banconote da 10 e 20 euro oltre ad un mini telefono cellulare privo di localizzatore gps, modello di solito utilizzato dagli spacciatori proprio per evitare di essere localizzati.

Il Centamore è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.