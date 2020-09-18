ADRANO, PIANTE DI CANAPA INDIANA COLTIVATE IN CANTINA: SEQUESTRATE

Prosegue senza sosta l’attività del Commissariato di Adrano mirata a contrastare la detenzione illecita e lo spaccio di sostanze stupefacenti.Nella serata di ieri, al termine di una mirata indagine, g...

Prosegue senza sosta l’attività del Commissariato di Adrano mirata a contrastare la detenzione illecita e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, al termine di una mirata indagine, gli agenti hanno perquisito una cantina posta al piano terra di una palazzina popolare, all’interno della quale sono state rinvenute numerose piante di marijuana, poste su di un cavo d’acciaio per essiccarsi.

Le piante, il cui peso ammonta a circa 3,5 kg sono state sottoposte a sequestro. Inoltre sono in fase di svolgimento ulteriori indagini finalizzate a identificare l’utilizzatore della predetta cantina.