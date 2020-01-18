ADRANO: PIZZO E MINACCE A DUE IMPRENDITORI, TRE ARRESTI

Carabinieri della compagnia di Paternò stanno eseguendo ad Adrano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone accusate dalla Procura distrettuale di Catania, a vario tit...

Carabinieri della compagnia di Paternò stanno eseguendo ad Adrano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone accusate dalla Procura distrettuale di Catania, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Gli indagati sono indicati come appartenenti al clan Santangelo, attivo nella zona, e considerato un'articolazione locale della 'famiglia' di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Le vittime sono due imprenditori etnei. Per convincerli a pagare e tacere sono stati gravemente intimiditi: "Se te ne vai dai carabinieri e li porti qua - è stata la minaccia rivolta a uno dei due - io li lego insieme a te nel paraurti della macchina e ci facciamo un giro per la strada!".

