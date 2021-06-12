ADRANO, POSITIVO AL COVID VA A CHIEDERE INFORMAZIONI IN COMMISSARIATO: DENUNCIATO

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’emergenza da coronavirus nel territorio di Adrano, agenti del locale commissariato, diretto dal vi...

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’emergenza da coronavirus nel territorio di Adrano, agenti del locale commissariato, diretto dal vice questore Paolo Leone, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 22 anni, responsabile di aver violato le misure di isolamento fiduciario atte al contenimento del rischio epidemiologico Covid-19.

Il giovane, infatti, si è recato nei locali del commissariato di Adrano per chiedere delle informazioni inerenti a dei procedimenti che lo riguardavano, tempestivamente sottoposto ad accertamento telefonico all’Usca di Adrano, è risultato ancora positivo al covid e pertanto obbligato a isolamento fiduciario nel domicilio da lui dichiarato.

Appurata la sua positività, gli agenti hanno accertato, inoltre, come l’uomo si fosse reso irreperibile a un ulteriore tampone che avrebbe dovuto effettuare qualche giorno addietro, non avendo rilasciato alcuna corrispondenza o utenza telefonica utile.

Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per aver violato l’isolamento fiduciario cui era sottoposto in qualità di positivo al covid, rappresentando in tal modo un grave rischio per la salute pubblica.

Per il reato in questione, è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro.

Sono in corso ulteriori controlli nel territorio del comune di Adrano, finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento.