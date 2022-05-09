ADRANO, PUGNI E TIRATE DI CAPELLI TRA VICINE DI CASA, DENUNCIATA UNA 20ENNE

Agenti del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno denunciato in stato di libertà una donna di vent’anni per minacce gravi e percosse.A seguito di una segnalazione giunta...

A seguito di una segnalazione giunta al 112, personale delle Volanti del Commissariato di Adrano, si è recato nel domicilio della richiedente, la quale ha riferito di temere per la propria incolumità. Infatti, poco prima la donna aveva avuto un alterco con una vicina di casa per futili motivi.

A seguito di questo diverbio, l’indagata, ha invitato con tono minaccioso la donna ad un confronto in strada, ma la stessa, conoscendo la natura violenta della vicina di casa, è rimasta al sicuro nel proprio appartamento e ha contattato le Forze dell’Ordine.

Una volta giunti sul luogo dell’intervento, gli operatori hanno constatato la presenza della denunciata la quale appariva in forte stato di agitazione, appostata dietro il portone dell’abitazione della richiedente; contattata la vittima, la stessa ha riferito che poco prima la vicina di casa aveva bussato incessantemente e con violenza alla sua porta al fine di farla uscire di casa.

Perfino alla presenza degli agenti, improvvisamente, la denunciata si è scagliata contro la vittima, colpendola con pugni e tirandole i capelli urlandole contro minacce di morte, ma i poliziotti con le cautele del caso, giacché l’aggreditrice ha riferito di essere in stato di gravidanza, sono riusciti a interrompere la lite, separando le due donne.