Adrano, rissa nel bar: scatta la chiusura per 10 giorni su ordine del Questore

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar nei pressi di via Maria Santissima delle Salette ad Adrano per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento di sospensione ha la durata di 10 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano.

Le ragioni della chiusura dell’esercizio commerciale sono legate ad una violenta lite avvenuta all’interno del bar la sera dello scorso 25 aprile. Nella circostanza si rendeva necessario l’intervento di una pattuglia del Commissariato di PS di Adrano che ha permesso di evitare che lo scontro proseguisse con pericolo per le altre persone presenti all’interno dell’attività commerciale.

Nella circostanza si è reso necessario l’accompagnamento in Commissariato dei due che successivamente hanno fatto ricorso a cure mediche.

Il bar era già stato chiuso in passato, sempre ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., poiché frequentato abitualmente da molti pregiudicati.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato, ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del bar per 10 giorni, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS, che consente al Questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, come pure per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.