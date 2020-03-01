ADRANO: RISSA TRA GIOVANI, UN FERITO E QUATTRO DENUNCIATI

Lo scorso 21 febbraio 2020, personale delle Volanti del commissariato di Adrano interveniva su segnalazione al 112 Nue per una lite tra più persone, tra le quali una era armata di coltello. Sul posto...

Lo scorso 21 febbraio 2020, personale delle Volanti del commissariato di Adrano interveniva su segnalazione al 112 Nue per una lite tra più persone, tra le quali una era armata di coltello. Sul posto venivano identificate diverse persone appurando che due giovani G.A. e B.R. avevano iniziato una lite per futili motivi nella quale erano poi intervenute altre persone.

Durante il diverbio, G.A. brandiva un coltello, minacciando le altre persone; egli stesso, però, alla fine riportava lesioni personali, rendendo necessario il suo ricovero all’ospedale di Biancavilla.

A seguito delle indagini avviate nell’immediatezza dei fatti, sentiti diversi testimoni, venivano, infine, denunciati all’autorità giudiziaria G.A. per rissa e porto di oggetti atti a offendere e B.R. per lesioni personali aggravate e rissa.

Denunciati, altresì, due fratelli, uno maggiorenne e l’altro minorenne per rissa, in quanto vi avevano partecipato.