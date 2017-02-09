Adrano: ruba in appartamento. Riconosciuto e arrestato 20enne
In data odierna, personale del Commissariato di P.S. di Adrano, ha dato esecuzione all'Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a carico di SANGRIGOLI Salvatore del 1997.Il provvedimento in...
In data odierna, personale del Commissariato di P.S. di Adrano, ha dato esecuzione all'Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a carico di SANGRIGOLI Salvatore del 1997.
Il provvedimento in parola è stato emesso in data 07.02.2017, dalla Sezione del G.I.P. del Tribunale di Catania, in seno al procedimento penale per il reato di furto di armi in abitazione.
Infatti nella notte del 17.09.2016, alle ore 01.25 circa, persone con il volto travisato, forzando la serratura, si introducevano in un’abitazione di questo centro e approfittando dell’assenza dei proprietari della casa ,si impossessavano di due televisori e di tre fucili che prelevavano da una cassaforte, dopo averne divelto le pareti in lamiera.
Tutta la scena veniva ripresa dalle immagini di un sistema di telecamere ubicato nelle vicinanze.
Personale della Polizia Scientifica mediante i successivi accertamenti riusciva ad identificare con assoluta certezza l’odierno arrestato quale uno dei partecipanti al furto.
Tali risultanze sono state fatte proprie dall’A.G. competente che ha emesso detta ordinanza.