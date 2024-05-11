ADRANO, RUBA IN CASA E USA IL BANCOMAT PER UN PRELIEVO

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano, a seguito di una specifica attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 45enne adranita, resosi...

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano, a seguito di una specifica attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 45enne adranita, resosi responsabile di furto in abitazione.

A seguito di denuncia sporta dalla vittima al commissariato, i poliziotti hanno appreso di un furto in abitazione privata, durante il quale erano stati sottratti 6mila euro circa in contanti, una carta di debito e altri titoli.

Avviate immediatamente le indagini, gli operatori hanno accertato che la carta di debito era stata utilizzata in uno sportello automatico, motivo per il quale sono state acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza.

Un’attenta analisi ha consentito di individuare l’uomo, mentre effettuava l’indebita operazione, che è stato riconosciuto dagli agenti perché persona già nota per i precedenti specifici.

Una volta rintracciato è stato denunciato per furto e illegittimo utilizzo di carta di debito.