ADRANO, RUBA UN BORSELLO DA UN’AUTO E QUANDO VA A FIRMARE IN COMMISSARIATO GLI AGENTI LO DENUNCIANO

Personale del commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, ha denunciato un uomo di 55 anni, pluripregiudicato, per aver rubato un borsello all’interno di un’auto.

L’uomo, conosciuto agli uffici del commissariato per aver commesso diversi reati contro il patrimonio, ha sfruttato la distrazione della vittima per aprire la portiera dell’autovettura sulla quale si trovava e appropriarsi di quanto trovato sul sedile del veicolo. La vittima, che si è resa subito conto di quanto accaduto, ha rincorso l’uomo e, una volta bloccato, è riuscita a rientrare in possesso dei suoi beni.

In seguito, la parte offesa si è recata negli Uffici del commissariato per denunciare quanto accaduto, al fine di rendere più agevole l’identificazione e l’intercettazione del malfattore.

Il personale operante, riconosciuto l’autore del reato in un pregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Adrano e con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha atteso che questi si recasse negli uffici di Polizia, per poi denunciarlo.