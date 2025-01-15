ADRANO: SCONTRO AUTO – CAMION SULLA SS284 FERITO 46ENNE DI RANDAZZO – LE FOTO

Scontro auto – camion, oggi pomeriggio poco dopo le 14, sulla Ss 284, al km 33 in territorio di Adrano. L’impatto è stato tra un camion leggero Iveco Daily, che andava in direzione Adrano, e una Lanci...

Scontro auto – camion, oggi pomeriggio poco dopo le 14, sulla Ss 284, al km 33 in territorio di Adrano. L’impatto è stato tra un camion leggero Iveco Daily, che andava in direzione Adrano, e una Lancia Musa che scendeva verso Paternò.

Sconosciute le cause che hanno portato allo scontro. Alla guida del camion un 39enne di origine catanese, mentre la Musa era guidata da un 46enne di Randazzo che ha riportato le ferite più gravi. Nonostante la botta, e l’auto semi distrutta, l’uomo non ha avuto traumi gravi e dopo essere stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania è stato dichiarato fuori pericolo, e i medici non si sono nemmeno riservati la prognosi.

Ferite più lievi, invece, per il conducente del Camion preso sul lato anteriore sinistro.

Sul posto ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Adrano, la polizia Municipale di Biancavilla e una pattuglia della Polizia Stradale di Randazzo che ha seguito gli sviluppi dell’incidente, predisponendo la chiusura della strada per effettuare i rilievi e il ripristino della sicurezza, fino alla riapertura dopo qualche ora.

Presente anche il personale Anas.