ADRANO, SCONTRO AUTO-MOTO LUNGO LA SS 284 UN FERITO GRAVE

AGGIORNAMENTOSi aggrava il bilancio del sinistro che è successo nel pomeriggio di oggi sulla ss284 nei pressi di Passo Zingaro in territorio di Adrano che ha coinvolto un’auto e un motociclo.Ad avere...

AGGIORNAMENTO

Si aggrava il bilancio del sinistro che è successo nel pomeriggio di oggi sulla ss284 nei pressi di Passo Zingaro in territorio di Adrano che ha coinvolto un’auto e un motociclo.

Ad avere la peggio un centauro di circa 30 anni di Bronte che è rimasto ucciso a causa del violentissimo impatto contro un’auto.

A rimanere ferita anche una donna che è stata trasportata d’urgenza al Cannizzaro di Catania con l’Elisoccorso che è atterrato in prossimità del luogo dell’impatto.

Al momento, non sono note né le generalità del motociclista né la dinamica del sinistro.

