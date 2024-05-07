ADRANO: SCONTRO SCOOTER BMW IERI SERA GRAVE UN 16ENNE
Scontro tra una Bmw e uno Scooter Sh, ieri sera, in via San Leo, strada sita alla periferia nordovest di Adrano.
L’incidente è avvenuto intorno alle 21,30, e non si conoscono le cause che hanno portato allo scontro.
Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118 e i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia. Ad avere la peggio il 16enne a bordo dello scooter, che ha riportato diversi traumi, di cui uno all’addome abbastanza serio, con probabili complicazioni alla milza, trasferito all’ospedale San Marco di Catania, le sue condizioni sono abbastanza serie.
In seguito all’incidente, la strada è rimasta chiusa per alcune ore, per permettere ai carabinieri di eseguire i necessari rilievi. Indagini sono in corso, per capire l’esatta dinamica dello scontro.